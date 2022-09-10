'Eşit, parasız ve laik eğitim mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz'

TKP Konya İl Örgütü ile SOL Parti Konya İl Örgütü kentte ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Konya Gedavet Parkı'nda 12 Eylül'de başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılı sebebiyle yapılan basın açıklamasında eğitimle ilgili talepler sıralanırken ve eğitimin ücretsiz olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Okulların tarikat ve cemaatlere teslim edildiği söylenen açıklamada da imam-hatiplerin kapatılması gerektiği dile getirildi. Parasız, bilimsel ve laik eğitim mücadelesi için ortak mücadele çağrısının yapıldığı açıklamalar sloganlarla son buldu.

Açıklama şöyle:

"12 Eylül Pazartesi günü çözülemeyen onlarca sorunla birlikte okullarımız açılıyor. Sağlıklı beslenmenin bile mümkün olmadığı bu koşullarda emekçiler okul masraflarını nasıl karşılayacağını kara kara düşünüyor. Öğrenciler okullarını bırakıp ailelerine yardım olsun diye işe girmek zorunda kalıyor. Öğretmenler ise bir taraftan enflasyona karşı eriyen ücretlerinin derdine düşüp diğer taraftan öğretmenleri ayrıştıran Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına girmek zorunda bırakılıyor.

Eğitimi sırtında kambur olarak gören AKP iktidarı adım adım eğitim sistemini kötürüm etti. Öğrenciler arasındaki eşitsizlikler katlanarak arttı, milyonlarca öğrenci eğitimden mahrum kaldı.

Hayat pahalılığının bu denli arttığı dönemde eğitime ulaşmanın, okula gitmenin ancak parayla mümkün olması tüm yurttaşları içinden çıkılamaz bir duruma getirdi.

Eğitimi ticarileştirerek içini boşaltan, öğrenci ve velilerine müşteri, öğretmenlerine köle gibi yaklaşan, kamu kaynaklarının üzerine çöreklenen özel okul ve dershane gibi ticari kurumlar her geçen gün sayılarını ve zenginliklerini arttırdı.

Eğitimin her alanında sınavlar merkezi konuma getirildi. Öğrencilerin bilişsel ve duyusal gelişimleri yok sayıldı, her öğrenci sıra arkadaşıyla yarışır hale getirildi.

Bu da yetmezmiş gibi evinin yakınındaki okulu kazanamayan öğrenciler evinden onlarca kilometre uzaktaki okullarda eğitim almak zorunda bırakıldı. Uzaktaki okullarına giderken kullanılan servis ücretlerine ise yüzde 200’e varan zam yapıldı.

Eğitim için gerekli olan kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetleri ulaşılamaz oldu. Bu malzemelerde geçen yıla göre 4 kat artış yaşandı.

Nitelikli ve niteliksiz olarak ayrıştırılan okullar sebebiyle eğitimdeki eşitsizlik daha da arttırıldı. Sınav hazırlığına daha çok para ayırabilen ailelerin çocukları nitelikli okullara gidebilirken yoksul ailelerin çocukları niteliksiz okullara mahkum edildi.

İmam hatip okulları emekçi çocukları için tercihten çok zorunluluk haline getirildi

İmam hatip okulları emekçi çocukları için tercihten çok zorunluluk haline getirildi. Sadece Konya merkezde 125 bin lise öğrencisinin 25 bini imam hatiplerde okumak zorunda kalıyor. Fen liselerinde bütçe yetersizliği sebebiyle tuvaletlere sabun alınamazken imam hatiplere ayrılan bütçe fen liselerinin 19 katına çıkarıldı. Dindar nesil yetiştirme adına ayrıcalıklı görülerek, diğer devlet okullarına ayrılmayan büyük kaynaklar imam hatip okullarına ayrıldı.

Yıllardır öğrenciler için hayli önemli olan konut sorunu çözülemedi. Çözülmek bir yana katlanarak arttı. 2022 yılının Eylül ayında yurt başvurusunda bulunan 3 milyon öğrenci varken sadece 800 bin kişilik yurt kontenjanı açıldı. Özel yurt ücretlerine ve konut kiralarına fahiş zamlar yapıldı. Devlete bağlı KYK yurtları ise ücretsiz olması gerekirken daha da zamlandı.

Öğrenciler KYK yurt ücretlerini bile ödeyemezken iktidar dalga geçer gibi TOKİ’den ev alınmasını önerdi. Oysa gerçek şu ki; Öğrenciler adım başı açılan tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum ediliyor. İktidar tarafından desteklenen bu yurtlarda onlarca baskının, tacizin, intiharın üstü örtülüyor.

Eşit, laik, parasız eğitim

Eğitimin temel direklerinden olan öğretmenler iktidar tarafından yok sayılmaya devam ediliyor. Asgari ücretin altında çalıştırılan özel okul öğretmenleri taban maaşı uygulaması için bir araya geldiğinde polis tarafından saldırıya uğruyor. Maaşı kirasına denk öğretmenlerin hakkını aramasına bile tahammül edemiyorlar. Özel okul öğretmenleri atanma, geçinme, iş güvencesi kaygısıyla mesleklerine odaklanamaz hale getiriliyor.

Kamuda çalışan öğretmenler ise ücretli-kadrolu ayrımı yetmezmiş gibi Kariyer Basamakları Sınavı ile iyice ayrıştırılıyor. Öğretmenler odasının huzuru yerle bir ediliyor. Aynı işi yapmalarına rağmen farklı farklı ücretler alıyorlar. Eşit işe eşit ücret ilkesi yok sayılıyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılına öğrenci de öğretmen de veli de onlarca sorunla giriyor. Bu sorunların ve daha sayamadığımız nice sorunun çözümü belli:

Tüm eğitim hizmetleri devletleştirilmelidir.

Tüm yurttaşların eğitim hakkı güvence altına alınmalıdır.

Bilimsel, laik ve anadilde 12 yıllık temel eğitim zorunlu ve bedelsiz olmalı,18 yaşından küçük tüm çocuklar devlet güvencesinde eğitim alabilmelidir.

Okullarda herhangi bir ad altında para toplanması yasaklanmalıdır.

Eğitim ve eğitimle ilgili tüm gereksinimler yurttaşlara ücretsiz olarak sunulmalıdır.

Öğrencilerin beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçları ücretsiz bir şekilde karşılanmalıdır.

Özel okullar kapatılmalı, özel okullardaki tüm çalışanlar devlet tarafından istihdam edilmelidir.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı iptal edilmeli, öğretmenler arası ayrıştırmaya son verilmelidir.

Eğitimdeki dinselleştirme durdurulmalı, imam hatip okulları kapatılmalıdır. Yaşam hakkımıza bile göz diken tarikat ve cemaatler derhal dağıtılmalıdır.

Eşit, parasız ve laik eğitim mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu mücadelenin parçası olmaya davet ediyoruz. Boyun eğmeyenler kazanacak!"