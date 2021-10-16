MEB'den yönetmelik değişikliği: Okul kitaplarının satışının önü açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği" değişti. Yeni yönetmelik önce gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrasında bulunan "Genel Müdürlük, Başkanlıkça kabul edilen ve okutulmak üzere her yıl Genel Müdürlüğe liste halinde bildirilen ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ve uygun bulunan eğitim araçları ile elektronik ortamdaki eğitim materyalini satın alır ve ücretsiz olarak dağıtılır" hükmüne yeni yönetmelikte yer verilmedi.

'Eğitimin ve eğitimle ilgili materyallerin ücretsiz sunulması Anayasal bir zorunluluk'

Yönetmelik değişikliğini soL'a değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tüm eğitim ihtiyaçlarının öğrencilere ücretsiz sunulması gerektiğini söyleyerek, bunun Anayasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Özbay düzenlemeyi yargıya taşıyacaklarını da belirtti.

Bakanlığa "Artık ders kitapları için de halka IBAN mı vereceksiniz?" diye soran Özbay, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nde sessizce yaptığı değişiklikler, çokça soru işareti doğuracak ve bizlerin kaygısını artıracak cinsten. Yönetmelikteki 'İlköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ve uygun bulunan eğitim araçları ile elektronik ortamdaki eğitim materyalini satın alır ve ücretsiz olarak dağıtılır' ifadesinin kaldırılmasının ilk düşündürdüğü, 'Ders kitapları artık ücretsiz dağıtılmayacak mı?' sorusu -ki bu kabul edilemez.

Zaten eğitimin ve eğitimle ilgili materyal ihtiyaçlarının devlet tarafından tüm öğrencilere eşit ve bedelsiz olarak sağlanması Anayasal bir zorunluluk. Eğitim-İş olarak sizlerin aracılığıyla soruyoruz: Ders kitaplarını artık ücretsiz vermeyecek misiniz? Artık ders kitapları için de halka İBAN mı vereceksiniz? Yok öyle değilse bu değişikliğe neden ihtiyaç duydunuz?

Yönetmelikten 'her türlü ayrımcılığın reddedilmesi' kuralı da kaldırıldı

Yönetmelikteki diğer değişiklikler de çok vahim. 'Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşım sunar' kuralının kaldırılması, bizlere zaten AKP tarafından gericileştirilen eğitimin daha mezhepçi, ayrımcı hale geleceğini düşündürüyor. Bu bir kindar nesil yetiştirme altyapı hazırlığı olabilir.

'Eğitime dahil ettiği tarikatlara artık ders kitaplarını da açacağını düşünüyoruz'

Ayrıca ders kitaplarına reklam niteliğinde öğelerin sokulmasının önünü açan da bir düzenleme söz konusu. Yani çocukların önüne devletin koyduğu ve sadece çocukların eğitimine destek olması beklenen kitaplar, artık bizim hiç bilmediği çevrelere fayda sağlayabilecek. Biz bu değişiklikle MEB'in vakıf adı altında protokol imzalayarak eğitime dahil ettiği tarikatlara artık ders kitaplarını da açacağını düşünüyoruz.

Açıkça söylüyoruz: Sendika olarak gerekli hukuki incelememizi tamamladıktan sonra konuyu yargıya taşıyacağız. Hangi ihtiyaçtan doğduğu belli olmayan bu düzenlemeyle ilgili her bilgi ve gelişmeyi kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz. Yandaş müteahhitlerin borçları halkın cebinden habire sıfırlanıyorken, peş peşe yeni saray müjdeleri veriliyorken bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın önünden ders kitapları da çekilmeye çalışılıyorsa, ilim vermesi gereken ders kitaplarının çocukları tarikatlara yönlendirmesi umuluyorsa bilinsin ki bunun karşısında ilk duracak olan biziz."