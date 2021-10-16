MEB'den yönetmelik değişikliği: Okul kitaplarının satışının önü açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği" değişti. Yeni yönetmelik önce gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrasında bulunan "Genel Müdürlük, Başkanlıkça kabul edilen ve okutulmak üzere her yıl Genel Müdürlüğe liste halinde bildirilen ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ve uygun bulunan eğitim araçları ile elektronik ortamdaki eğitim materyalini satın alır ve ücretsiz olarak dağıtılır" hükmüne yeni yönetmelikte yer verilmedi.
'Eğitimin ve eğitimle ilgili materyallerin ücretsiz sunulması Anayasal bir zorunluluk'
Yönetmelik değişikliğini soL'a değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tüm eğitim ihtiyaçlarının öğrencilere ücretsiz sunulması gerektiğini söyleyerek, bunun Anayasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Özbay düzenlemeyi yargıya taşıyacaklarını da belirtti.
Bakanlığa "Artık ders kitapları için de halka IBAN mı vereceksiniz?" diye soran Özbay, şöyle konuştu: