MEB'den özel okullara 'sosyal etkinlik' talimatı: 'Örf, adet ve geleneklere uygun olmalı'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner’in, 27 Kasım’da tüm il milli eğitim müdürlüklerine; “Eğitim Kurumlarında Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler” konulu yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, müdürlükler; özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinliklerle ilgili uyarıldı.

ANKA'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerinin anımsatıldığı yazıda, “Adı geçen Yönetmelikte; eğitim kurumlarında yürütülecek tüm sosyal etkinliklerin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenleneceği kuralı getirilmiş olup öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir” denildi.

Yazının devamında, şu talimatlar verildi:

“Bu nedenle özel okullarda/kurumlarda düzenlenecek etkinliklerin dini ve millî bayram kutlamalarının ülkemizin örf, adet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi; yapılacak faaliyet ve konuşmaların öğrencilere millî kültürü tanıtması; etkinlik programlarının millî, manevi değerleri benimsetecek ve yüceltecek şekilde hazırlanarak faaliyetlerin bu program çerçevesinde pedagojik esaslara ve yaş seviyelerine uygun yürütülmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda belirli gün ve haftalar çizelgesinde yer alan içerik ile ilgi Yönetmelik çerçevesine göre etkinliklerin yürütülmesi, millî kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi gerekmektedir. Konu hakkında ilçe millî eğitim müdürlükleri ve özel okulların, kurumların bilgilendirilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.”