MEB’den okullarda ara tatil açıklaması

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra okullar tüm ülkede ilk etapta 13 Şubat’a kadar tatil edilmişti. Bu süre daha sonra 20 Şubat’a uzatılmıştı. Deprem bölgesindeki okullarsa daha geç açılmıştı.

Eğitimde deprem arasının ara tatili etkileyip etkilemeyeceği merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, takvimin aynı şekilde işleyeceğini açıkladı.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’daysa eğitim öğretim 27 Mart itibariyle kademeli olarak başlayacak. Normalde, okullar Nisan'da bir hafta ara tatile girecekti. Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuşan Özer, deprem nedeniyle eğitime verilen aranın Nisan'daki ara tatili etkilemeyeceğini söyledi.

Mahmut Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını ve öğretmenlerin ara tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.