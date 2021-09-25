MEB'den okullara yardımcı kaynak uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 81 il milli eğitim müdürlüğüne "Kullanılabilecek Eğitsel Materyaller" konulu resmi yazı gönderdi.
Bakanlığa bağlı okullarda okutulacak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarının, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek "Tebliğler Dergisi"nde yayımlandığı hatırlatıldı. "Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği"nin "Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar" başlıklı 37. maddesinde, "Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz" denildiğine dikkat çekildi. Yazının bir bölümü şöyle: