MEB'den 'logo için Bursa'ya çadır götürüldü' iddialarına yalanlama

Bursa'daki meslek liselerinde üretildiği belirtilen çadırların Gaziantep’ten satın alınarak Bursa’ya gönderildiği, Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılarak üzerlerine Milli Eğitim Bakanlığı logoları yapıştırıldıktan sonra yeniden paketlenerek tırlarla deprem bölgesine gönderildiği iddia edilmişti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonucunda "iddiaların asılsız olduğunun tespit edildiğini" açıkladı.

İddiaları gündeme getirenler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildiren açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, deprem bölgesinden satın alınan çadırların Bursa’ya getirilerek üzerine logo basıldığı ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar doğru değildir.

Söz konusu iddialarla ilgili şikâyetler Bakanlığımıza ulaştıktan sonra konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirilmiş ve konunun hassasiyetine binaen şeffaflık ilkesi gereği soruşturma başlatıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bakanlığımıza ulaşan her türlü şikâyet ve iddia detaylı olarak araştırılmaktadır. Bu süreçte Bursa’da soruşturma için görevlendirilen müfettişlerimizin yaptığı tahkikatta söz konusu iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir.

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Hiçbir somut delile dayanmayan iddialarla eğitim kurumlarımıza yönelik karalama kampanyası yürütenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, 7 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında, Bursa'daki okullarda üretildiği söylenen çadırların Antep’ten satın alınarak Bursa’ya üzerine logo basılması için getirildiğini ve sonrasında deprem bölgesine gönderildiğini söylemişti.

Toy, "Milli Eğitim Bakanlığı barınma ihtiyacının acil olduğu Hatay ve Kahramanmaraş illerine 1,5 saatlik mesafedeki Gaziantep’ten satın aldığı çadırları kısa sürede bölgeye sevk etmek yerine logo bastırmak için Bursa’ya göndermiş, bu yolla hem zaman kaybedilmiş hem de yüz binlerce liralık kamu zararına neden olunmuştur" demişti.