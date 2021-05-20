MEB'den 4. sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması

MEB, İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumunun öğrencilerin tercihine bırakıldığını açıkladı.

MEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmadığı belirtilirken, ikinci dönem sınav notu olan ilkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için bu sınavların geçerli olacağı ve e-Okul sistemine işleneceği kaydedildi. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacağı açıklandı.

Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılabileceği ve ayrıca istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilebileceği kaydedildi.

İkinci dönem sınav notu olmayan öğrencilereyse tercih hakkı sunulacağı ve isteyen öğrenciler için sınav yapılacağı belirtildi.

Velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerektiği belirtildi.