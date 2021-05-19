Türkiye ne istihdamda ne eğitimdeki gençlerin oranında OECD birincisi!

DİSK-AR tarafından hazırlanan 19 Mayıs'a Özel Genç İşsizliği Bülteni yayımlandı.

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamaya göre 2020'nin ilk üç ayında 7 milyon 362 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı 2021'nin ilk üç ayında 2 milyon 531 bin artışla 9 milyon 893 bin olarak gerçekleşti.

Türkiye'de gerçek işsizliğin 10 milyona dayandığı, kadınlarda gerçek işsizlik oranının yüzde 35,6 olduğu belirtilen bültende genç işsizliğine dair ise şunlar kaydedildi:

"Covid-19, tüm dünyada iş ve gelir kaybı yaratmaya devam ediyor. Covid-19 salgınının işgücü piyasalarında yarattığı tahribattan gençler daha fazla etkileniyor. Covid-19 salgınından önce 2019 yılı sonu itibarıyla küresel düzeyde genç işsizliği (15-24 yaş) yüzde 13,6 seviyesindeydi. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde her 6 gençten biri işsiz kaldı (ILO).

TÜİK, 2021 1. çeyrekte dar tanımlı genç işsizlik (15-24 yaş) oranını yüzde 25,3, genç erkeklerde yüzde 22 ve genç kadınlarda yüzde 31,7 olarak açıkladı. Ne eğitimde ne istihdamda olanların (NEET) oranı ise 2021 1. çeyrekte yüzde 24,7, kadınlarda NEET oranı yüzde 32,1 ve erkeklerde NEET oranı ise yüzde 17,7 olarak açıklandı.

15-24 Yaş Arası Gençlerde İşsizlik Oranları (Yüzde) (2021 1. Çeyrek)

Türkiye genç işsizliğinde dünyada ön sıralarda!

Türkiye’de halihazırda yüksek olan gençlerde işsizlik oranları 2018 Eylül’ünde görülmeye başlayan ekonomik kriz ve 2020 yılında tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile daha da fazla arttı. Türkiye, genç işsizliği ve ne eğitimde ne istihdamda olanların oranında OECD ve AB ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

OECD ve AB ülkeleri arasında genç işsizliğinin en yüksek olduğu 8. ülke Türkiye'dir. Gençlerde işsizlik oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 13,3 ve AB-27 ülkeleri arasında yüzde 17,1'dir. Nisan 2021 döneminde genç işsizliğinin en yüksek olduğu ülke yüzde 37,7 ile İspanya'dır. OECD ülkeleri arasında en düşük genç işsizliğine sahip iki ülke ise yüzde 4,8 ile Japonya ve yüzde 6 ile Almanya'dır.

OECD Ülkelerinde 15-24 Yaş Arası Gençlerde İşsizlik Oranı (Yüzde) (Nisan 2021)

OECD ülkelerindeki NEET oranlarına bakıldığında Türkiye’nin birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye’de NEET oranı yüzde 28,8 olarak gerçekleşmiştir. İtalya, Kolombiya, Meksika ve Costa Rika’da NEET oranı yüzde 20’nin üzerindedir. 2019 döneminde OECD ülkeleri arasında NEET oranı ortalama yüzde 12,8’dir (Grafik 3). Lüksemburg, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Norveç, Almanya, Slovenya ve Çekya OECD ülkeleri arasında genç işsizliğinin en düşük olduğu ülkelerdir. Bu ülkelerde NEET oranı yüzde 10’un altındadır.