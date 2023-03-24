MEB'de Nihat Hatipoğlu seferberliği: Okuldan stüdyoya her gün 20 kişi taşınacak

İstanbul'da Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ATV'de yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programı için okulları seferber etti. Okul yönetimleri aracılığıyla öğretmen ve velilerin mesajlaşma gruplarına gönderilen notta, öğrenciler ve ailelerinin üç gün boyunca 20'şer kişilik gruplar halinde dini içerikli programa taşınması için liste oluşturulması istendi.

Program için okul önünden alınacak öğrenci ve velilerin özel araçla stüdyoya götürüleceği, program bitiminde yeniden aynı yere bırakılacağı bildirildi. On dört yaşından küçüklerin dahil edilmeyeceği programa sadece 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katılması istendi.

Öğretmenlerden velilere göndermeleri istenen mesajda, katılımcıların listelenerek yönetime bildirilmesi talep edildi.

Öğretmenlere gönderilen o mesaj "28, 29 ve 30 Mart (Salı, Çarşamba, Perşembe) günleri ATV Nihat Hatipoğlu ile iftar programı olacaktır. Öğrencilerimiz ailesiyle katılacaktır. Ancak 7.sınıf ve üzeri yaş grubu katılabiliyor. 7. Sınıfın altında yaş grubundan çocuk olmayacak. Bu sebepten ailesinde bulunan kardeşin yaşına da dikkat edilmelidir. İftara katılacak kişiler okulumuzun önünden servisle alınacak, iftar dönüşü okulumuzun önüne geri bırakılacak. Her güne 20 katılımcı isteniyor. 20 kişi öğrencinin ailesiyle birlikte toplam sayıdır."

MEB'den ATV'ye rating desteği

YÖK'te yönetim kurulu üyeliği görevine devam Hatipoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın imkanlarını daha önce de kullanmıştı. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okullara gönderilen yazıda öğrencilerin telefonla programa bağlanarak dini sorular sorması istenmişti.