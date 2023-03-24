Kars'ta hekim yetersizliği sağlık turizmini büyüttü: 'Dört şirketi ihya ettiler'

Kars'ta bir süredir şehir dışına yapılan hasta sevklerinde artış olduğu ifade edilirken, yurttaşlar çok basit vakalarda dahi hastanelerin hastayı şehir dışına sevk ettiğinden söz ediyor.

Özellikle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yaşanan bu sorundan dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden hastalar, yetkililerin konuya acilen çözüm getirmelerini talep ediyor.

'Doktor yok, sağlık turizmi var'

Hastanelerdeki hekim yetersizliğinden özellikle yakın şehirlerdeki büyük bölge ya da şehir hastanelerine sevk edilen hastalar mecburen sağlık turizmi yapan tur şirketlerine başvuruyor. Konuya dair soL Haber'e konuşan üniversite hastanesi çalışanı "4 firmayı zengin ettiler. Adamlar ihya oldu. Sebebi ne, doktor yetersizliği. Birçok bölümde hoca bulunmuyor. Ya da olan hocalar da sürekli izin alıyorlar, şehir dışındalar. Normalde kış turizmi yapan ya da yolcu taşıyan 4 şirket burada aldı götürdü işleri. Yaz kış sağlık turizmi yapıyorlar. İnsanlar ise çaresiz. Bir kısmı köylerden geliyor, bakıyor ki doktor yok. Zaten internetten da baktığınızda bazı branşların karşısında hiçbir bilgi yazmıyor. Doktor yok çünkü. Şimdi konu bir rant meselesine döndü de insanlar rahatsız oldu. Mecburen çevre illere gidiyorlar. Ama çok uzun zamandır bu sorun yaşanıyor zaten. Kars'ta doktor yetersizliği herkesin kanıksadığı bir olay" sözleriyle ifade ediyor mevcut sorunları.

'Her sabah saat 04'te otobüsler hasta götürmek için Erzurum'a kalkıyor'

Kars'ta randevu alamadığı için artık birçok hastanın hastaneye dahi gitmediğini belirten yurttaşlar, çareyi sağlık turizmi yapan şirketlerde arıyor. Her sabah saat 04'te üç-dört tane otobüsün Erzurum'a doğru hareket ettiği ifade edilirken, birçok hastanın da saatlerce süren yollarda sıkıntı yaşadığı belirtiliyor.

Kars merkezden direkt Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne hasta götüren bu otobüsler direkt olarak sağlık turizmi yapıyor. Üstelik Kars'ta üniversite hastanesi dışında da yine bölge illerine hizmet veren bir de devlet hastanesi var. Hekim yetersizliğinden doğan sorunlardan dolayı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde çalışan bir personel ise "Artık biz de yetişemiyoruz buradaki hastalara. Hem hekimler hem de çalışan personel gerçekten ağır şartlarda çalışıyor. Buradaki hasta yükünü paylaşmak ve hafifletmek lazım. Bunun çaresi şehir dışına sevk değil, eksik personel sorununu çözmek" diyor.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde çalışan personel ise sadece Erzurum'a değil Van dahil birçok şehre yapılan sevklerden dolayı hastaların çareyi sağlık turizminde aradığını belirtiyor. Kars'ta yaşayan yurttaşlar ise bir sağlık randevusu ve tedavi için binlerce lira para harcamak ve şehir değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtirken sorunun acilen çözülmesini talep ediyor.