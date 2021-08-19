MEB: Yüz yüze eğitim tüm kademelerde tam zamanlı olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de tüm kademelerde tam zamanlı olarak başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin de haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasının gerekli olacağını söylemişti.