MEB yönetmeliğinde değişiklik: Okul yönetimine arama yetkisi

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genel olarak yönetmelikte uygulamaya geçirilenlerle ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerde öne çıkan "polisiye tedbirler" oldu.

Yönetmeliğin 30. maddesine göre okul, pansiyon, sıra, masa ve dolap arama yetkisi genişletildi. Okul yönetimine güvenlik gerekçesiyle okul ve öğrenci dolaplarında arama yapma yetkisi verildi. Aramanın "okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edeceği değerlendirilen ihbar ve şikâyetler ile gerekli görülen durumlarda, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ya da suça dönüşmesini önlemek amacıyla" yapılabileceği belirtildi.

Yönetmeliğe yeni kavramlar da eklendi. "Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi" altında "milli, manevi ve genel insani değerler" gibi muğlak kavramlar kullanılıyor. Bunun "Huzurlu Aile ve Toplum" ile "Huzurlu İnsan" hedeflediği söyleniyor.

Öğrencilerin "sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini içeren 'Gelişim Raporu' uygulamasına geçileceği" de belirtiliyor ancak bu uygulamanın neleri kapsadığı da belirsiz.

Velilerin öğretmen veya okul idaresi ile görüşmeleri de artık okulun resmi internet sitesinde yer alan okul randevu sistemi üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilecek.

Seçmeli ders seçimleri Ocak-Şubat aylarında yapılacak. Süresi içinde seçim yapmayan öğrencilerin derslerini okul yönetimi belirleyecek.

'Siyasi amaçlı sembol, afiş, rozet' yasağı

Öğrencilerden beklenen "olumlu davranışlar" düzenlenirken, okul içinde siyasi amaçlı rozet taşımak, bulundurmak veya dağıtmak yönetmelik kapsamındaki davranış kurallarına aykırı bir durum olarak tanımlandı:

"Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, ayrıştırıcı, yıkıcı, siyasi amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasi amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasi amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları..."

Ücretsiz yemek, su, sağlıklı okul binalarına ilişkin hiçbir karar yok

Öte yandan yönetmelikte okullarda bir öğün ücretsiz yemek, hijyenik ve ücretsiz su imkânı, eğitim materyallerinin kamusal karşılanması veya okul binalarının niteliğinin artırılması gibi öğrencilerin en temel insani ve sınıfsal ihtiyaçlarına ilişkin hiçbir çözüme yer verilmedi.

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