MEB pansiyonlarına aşçı alındı: Bakan, Erdoğan'a 'şükranlarını sundu'

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlara alınan yeni aşçı ve yardımcı destek personeli Bakan Mahmur Özer ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Yeni bakan Özer yaptığı yazılı açıklamada yeni personelin "Erdoğan'ın tensipleriyle" alındığını söyledi ve AKP'li Cumhurbaşkanı'na "şükranlarını" sundu.

Özer açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."

Erdoğan da daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımla personel alımını şu ifadelerle duyurdu:

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."