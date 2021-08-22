Devlet okulu ana sınıfı için çocuk başına 800 lira 'kayıt parası' istedi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Ekrem Hayri Üstündağ İlköğretim Okulu'na ikiz çocuklarını kaydetmek için giden Filiz Bayrakcan kendisinden toplam 1600 TL kayıt parası istendiğini aktardı.

Bayrakcan bu parayı ödeyemeyeceğini belirttiğinde ise kendisine muhtarlıktan fakirlik kağıdı almasının salık verildiğini anlattı.

Tavsiyeye uyan Bayrakcan muhtarlığa gitti ve fakirlik belgesini aldı. Ancak okula yeniden gittiğinde bu kez "En azından 500 TL ödeyemez misiniz" şeklinde bir öneriyle karşılaştı.

soL'a konuşan Bayrakcan çocuklarının okula kayıtlarının yapılabilmesi için yıl içinde 500 TL ödeme yapma sözü vermek zorunda kaldığını anlattı.

Fakirlik kağıdıyla gidince de 500 TL istediler

Bayrakcan şunları söyledi:

"Okula gittiğimde 'ikiz çocuklarım var, ana sınıfına kaydetmek istiyorum' dedim. 1600 lira para istediler. Parayı ödeyecek durumum olmadığını söylediğimde bana arkadaşlar, muhtarlıktan fakirlik kağıdı alırsan ücret ödemezsin dediler. Bunun üzerine bu kağıdı aldım ve okula kağıtla beraber gittim. Bu kez 'Bunu almanıza gerek yoktu, biz size yardımcı olacağız' dediler ve resmen bana duygu sömürüsü gibi 'Sizin vicdaninız kabul edecek mi hiç para vermeden çocuğunuz yazdırmaya' gibi sözler söylediler. 'En azından 500 tl ödeyemez misiniz' dediler. Hiç para vermesem belki çocuklarımın kaydını yapmayacaklar ya da yapsalar bile çocuklarımla ilgilenmeyeceklerdi. 'Ben de 500 TL yatırayım o zaman' dedim. Ama kimseden borç bulamayınca 'bu parayı yıl içinde yatırsam kaydımızı yapsanız olur mu' dedim. 'Olur' dediler."

Milli Eğitim'den 'valilik kararı' yanıtı

Bayrakcan kayıt ücreti alınmasının normal olup olmadığını sormak için Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de aradığını ve kendisine bunun "valilikten gelen bir karar" olduğunun söylendiğini anlattı:

"Milli Eğitim'i aradım, 'Ana sınıfına para almaları normal mi?' dedim. 'Valilikten gelen bir karar, çocuk başına 850 civarında bir para alınıyor' dediler. 'Benim durumu yok, ikiz çocuklarım var. Bana yardımcı olamaz mısınız?' dedim. 'Bizim yapacağımız hiçbir şey yok ancak muhtarlıktan fakirlik kağıdı alabilirsiniz' dediler."

Bayrakcan konuyla ilgili CİMER'e de başvurmuş. Gelen yanıtta okulun konumunu ve adresini istediklerini belirten Bayrakcan, istenen bilgileri gönderdiğini ancak 5 gündür halen bir yanıt gelmediğini dile getirdi.

Kayıt parası isteyen okulun müdür yardımcısının ise kendisine geçen yıl tüm çalışanların paralarını okulun kasasından ödemek zorunda kaldıklarını ve okul kasasında hiç para kalmadığını söylediğini anlatan Bayrakcan "Ben anlamıyorum. Devlet okulunda çalışanların parasını devlet ödemiyor mu?" dedi.

Bayrakcan 500 TL borç bulup ödemek şartıyla yarın okula giderek ikizlerinin kaydını yaptıracağını ifade etti.