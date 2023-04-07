MEB ile Diyanet arasında yeni protokol: Diyanet'e yeni görev alanları sağlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)” kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile MEB, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na geniş görev alanları tanımlandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, protokol kapsamında din görevlilerinin öğrencilere, “Değerler Eğitimi” vermesinin önü açıldı. Protokol ile ayrıca, Diyanet’in belirlediği görevlilerin veliler ile ayda bir kez bir araya gelebilmesine olanak sağlandı.

'Kültür şenlikleri' düzenlenecek

ÇEDES Projesi kapsamında her yıl Diyanet koordinasyonunda "Kültür Şenlikleri" düzenlenecek. MEB’e bağlı müdürlükler şenlikte Diyanet’e destek olacak. Projede, Diyanet Gençlik Merkezleri’nde yürütülecek faaliyetlerde görev alacak personeli ve gönüllü öğrenciler il ve ilçe müftülüklerince belirlenecek. Müftülükler, Diyanet Gençlik Merkezleri’nde yürütülecek, “Değerler” temalı etkinliklere en az iki kız, iki erkek olmak üzere gönüllü öğrenciler seçecek.

Kızılay ve TDV

Proje kapsamında, depremlerden etkilenen kentlerde de özel çalışmalar yürütülecek. Deprem bölgelerine yönelik, “Merhamet” ve “Yardımseverlik” temalı destekleme çalışmalarında da Diyanet ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü aktif rol alacak. Deprem bölgelerindeki öğrencilerin AFAD, Kızılay, Yeşilay ve Diyanet Vakfı’nın (TDV) çalışmalarında yer almaları sağlanacak. Programın etkinlik havuzunda, “Peygamberimizin hayatından değer örnekleri” gibi etkinlikler de yer alacak. Deprem bölgelerinde Diyanet öncülüğünde, “Ramazan etkinlikleri, mahya yazıları” ve “Mani yarışmaları” gibi Ramazan etkinlikleri düzenlenecek.