Diyanet'in 'evlatlıkla evlenme engeli yok' fetvasına takipsizlik

Diyanet İşleri Başkanlığı “Evlatlık edinilen çocukla evlenilebilir mi” sorusuna "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" yanıtını vermişti. Sol Parti'nin konuyu ilişkin bulunduğu suç duyurusu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başvuru reddedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 'afetzede çocuklara koruyucu aile' kampanyaları başlatılırken Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde, "Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?" sorusu yanıtlandı. Diyanet, ailelerin evlat edindikleri çocuklara, "Öz evlat gibi davranmasının doğru olmadığını ve evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı"na yönelik skandal ifadeler kullandı.

Soyut niteklikteymiş

BirGün'deki habere göre, takipsizlik kararında, şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca soruşturulması veya ön inceleme yapılmasını gerektirecek bir yönünün bulunmadığı, şikâyetçinin iddialarının genel ve soyut nitelikte kaldığı anlaşılmakla, 5252 Sayılı Yasa ile değişik 4483 Sayılı Yasa’nın 4’üncü maddesi gereğince şikâyet edilen hakkında şikâyetin işleme konulmamasına karar verildi.”

AYM’ye taşıncak

SOL Hukuk’tan karara dair yapılan açıklamada, “Söz konusu ifadeler Türk Medeni Kanunu hükümlerine ve Anayasa’ya açıkça aykırı olmasına karşın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen işleme koymama kararı hukuksuzdur. İddiaya konu fetva, Diyanet’in sitesinde yer almaktadır. Biz bunu dilekçemizle de sunduk. Buna karşın ‘genel ve soyut iddia’ denilmesi hukuk tanımazlığın zirve noktasıdır. Kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız. Çocuklarımızı bu dinci, yobaz akla teslim etmeyeceğiz” denildi.