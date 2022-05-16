McDonald's Rusya'daki işletmelerini satıyor

McDonald's, Ukrayna'daki savaşı gerekçe göstererek şirketin Rusya'daki şubelerini satma kararı aldığını açıkladı. Şirket açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının "neden olduğu insani krizin ve öngörülemeyen çalışma ortamının, Rusya'da faaliyete devam edememek anlamına geldiğini" ve artık “McDonald's değerleriyle tutarlı” olmadığı için savunulamaz olduğunu söyledi.

Şirket, McDonald's'ın adını, logosunu, markasını ve menüsünü satılmadan önce kaldırarak satış noktalarını kapatmayı planlıyor. Ancak şirket, Rusya'daki ticari markalarını korumaya devam edecek.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski yaptığı açıklamada "Küresel topluluğumuza bağlılığımız var ve değerlerimize bağlı kalmalıyız" diyerek kararı savundu. İşçilere yönelik mektubunda Kempczinski, “Ukrayna'daki savaşın neden olduğu insani krizi görmezden gelmek mümkün değil. 32 yıl önce Rusya pazarına girmemizi sağlayan aynı umudu ve vaadi temsil eden altın kemerleri hayal etmek imkansız” dedi.

Öte yandan firmada çalışan işçilerin akıbetlerinin ne olacağına dair bir bilgi verilmedi.

McDonald's Mart ayında Moskova'daki Puşkin Meydanı'ndaki da dahil olmak üzere Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapattığını açıklamıştı.