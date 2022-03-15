Mcdonalds'ın Rusya'dan ayrılmasını protesto etmek için kendini restorana kelepçeledi

Rusya'da ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin, McDonalds'ın ayrılmasını protesto etmek için Pazar günü kendisini restoran zincirinin Moskova'daki bir şubesine kelepçeledi.

Polis, kendisini restorana kelepçeleyen Zatravkin'i gözaltına aldı.

Zatravkin, yayınladığı videosunda "Yaşam tarzımı tamamen değiştirmem gerekiyor. Kendimi sınırlamak zorundayım, ama bunu zorla yapmak istemiyorum. Bu, vicdanıma ve seçimime karşı şiddettir” dedi.

Zatravkin, McDonald's kapandıktan sonra yemek yiyecek yerler bulacağını, ancak "kendini mutsuz hissedeceğini" de sözlerine ekledi.