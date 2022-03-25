Guantanamo Kampı'nda bayraklar Madeleine Albright için yarıya indirildi

ABD'nin ünlü işkencehanesi, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD Donanması üssünde eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ı anmak için bayraklar yarıya indirildi.

Yarıya indirilen bayraklar arasında işkencehanede çalışan ABD askerlerine hizmet için açılmış McDonald's'ın da bayrağının olması dikkat çekti.

Here was a wider shot I took today, which was also approved for release. pic.twitter.com/Y3zyDTjzy9 — Carol Rosenberg (@carolrosenberg) March 24, 2022

ABD'nin şahin kanadının uzun süre sözcülüğünü yapmış olan Madeleine Albright, 12 Mayıs 1996'da katıldığı bir programda "Irak'ta yarım milyon çocuk yaşamını yitirdi, bu Hiroşima'da ölenlerden daha fazla. Sizce buna değdi mi?" sorusuna "Bizce değdi" yanıtını vermişti.