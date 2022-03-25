Guantanamo Kampı'nda bayraklar Madeleine Albright için yarıya indirildi

ABD'nin ünlü işkencehanesinde bayraklar ölen eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ı anmak için yarıya indirildi.

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ABD'nin ünlü işkencehanesi, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD Donanması üssünde eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ı anmak için bayraklar yarıya indirildi.

Yarıya indirilen bayraklar arasında işkencehanede çalışan ABD askerlerine hizmet için açılmış McDonald's'ın da bayrağının olması dikkat çekti.

ABD'nin şahin kanadının uzun süre sözcülüğünü yapmış olan Madeleine Albright, 12 Mayıs 1996'da katıldığı bir  programda "Irak'ta yarım milyon çocuk yaşamını yitirdi, bu Hiroşima'da ölenlerden daha fazla. Sizce buna değdi mi?" sorusuna "Bizce değdi" yanıtını vermişti.

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