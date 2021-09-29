Mazlum Kobani: Biden Rojava'yı terk etmeyecekleri sözünü verdi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani, The Times gazetesine verdiği demeçte ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine dair söz verdiğini söyledi.

Rudaw’ın haberine göre Mazlum Kobani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin Afganistan'da olanların aksine; güvence vermek ve Biden’ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

"Dürüst olalım, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu” diyen Kobani, ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood'la da görüştü.

ABD’nin Afganistan’dan çekildiğini duydukları anda, kendi gelecekleri için tedirgin olmaya başladıklarını söyleyen Kobani, Afganistan'da ortaya çıkan krizle birlikte Amerika'nın hızla kendilerine temsilciler gönderdiğini belirtti ve "Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler" dedi.

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki "Rojava Özerk Yönetimi" bölgesinde 900 askeri bulunuyor.