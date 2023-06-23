Mayıs'ta kapanan şirket sayısı yüzde 41 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisana kıyasla yüzde 9,4 artarak 9 bin 174'ten 10 bin 40'a çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 41 yükselerek 2 bin 7 oldu. Nisanda 1423 şirket kapanmıştı. Geçen yılın aynı ayına göre ise mayısta kurulan şirket sayısı yüzde 6,4, kapanan şirket sayısı yüzde 0,4 artış gösterdi.

Türkiye'de, mayısta 10 bin 336 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Buna göre, mayısta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 9,4, kooperatif sayısı yüzde 31 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 41, kooperatif sayısı yüzde 105,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,8 arttı.

Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,4, kooperatif sayısı yüzde 150,9 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 0,4, kooperatif sayısı yüzde 33,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 138,5 artış kaydetti. (AA)