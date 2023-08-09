Mates Madencilik patronundan geri adım: İşçilerin alacaklarını ödeyeceğini taahhüt etti

Manisa Soma’da, Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde verilen saha karşılığında yıllardır Elmalı Kömür Havzası'nı işletme hakkını elinde bulunduran Mates Madencilik patronu işçilerin eyleme geçmesi üzerine geri adım attı.

Mates Madencilik’in işten çıkardığı işçilerin tazminatlarını ve maaşlarını aylardır ödememesi üzerine Patronların Ensesindeyiz Maden İşçileri Dayanışma Ağı’nda bir araya gelen işçiler "alın terimize sahip çıkıyoruz" diyerek bugün saat 14.00’te Mates Madencilik önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurmuşlardı.

İşletme yönetimi bugün önce madende çalışan işçilerle eyleme gelen işçilerin bağlantısını kesmek için maden önüne jandarma yığdı ancak kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine alacaklar konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Mates Madencilik önüne giden işçilere Cuma gününe kadar alacaklarının ödeneceği sözü verildi.

PE Maden İşçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada “Biz Mates Madencilik'i geçmişte de işçilerin taleplerine kulak tıkamasıyla biliyoruz. O yüzden verilen bu sözün takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” denildi.