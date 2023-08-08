Mates Madencilik işçilerinden eylem çağrısı

Yaşanan iş cinayetleri ve heyelanlarla sık sık gündeme gelen Mates Madencilik, aylardır sistematik olarak işçi çıkarıyor. Çıkardığı işçilerin maaş ve tazminatlarını da ödemeyen şirket, görüşme talebinde bulunan işçilere randevu da vermiyor.

Bunun üzerine Patronların Ensesindeyiz (PE) Maden İşçileri Dayanışma Ağı’nda yan yana gelen işçiler, "Alın terimize sahip çıkıyoruz" diyerek, 9 Ağustos Çarşamba Saat 14.00’te Mates Madencilik önünde basın açıklaması için tüm mesai arkadaşlarını ve Somalıları davet ettiler.