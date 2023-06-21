Soma'da Mates Madencilik'te yine heyelan meydana geldi

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Mates Madencilik'e ait tesiste meydana gelen heyelan meydana geldi.

Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde verilen saha karşılığında iki yıldır Elmalı Kömür Havzası'nı işletme hakkını elinde bulunduran Mates Madencilik'te meydana gelen heyelanda yaralanan olmadı.

'Geçen ay 1 işçi yaşamını yitirmiş, 5 işçi ise yaralanmıştı'

Mates Madencilik'e ait tesiste geçen ay meydana gelen heyelan sonucu 1 işçi yaşamını yitirmiş, 5 işçi ise yaralanmıştı.

Her yıl işçilere ödemesi gereken kömür hakkını vermeyen, işçiler adına bankalarla promosyon görüşmesi gerçekleştirmesine karşın işçilere promosyon ödemesi yapmayan, işçilere yönelik mobbing uygulayan ve geçersiz nedenlerle işçileri işten çıkartan şirket, iş güvenliğine yönelik açıklarıyla da sıkça gündeme gelmişti.