'Maske karşıtı' gruptan 'aktivizm': Markete girip kasiyere hakaret ettiler

İstanbul’da bir zincir markette 'eylem düzenleyen' maske karşıtı bir gurup, kendilerini uyaran kasiyere hakaret etti. Maske takmayacağını söyleyen bir adam kasiyerin üzerine yürüyerek “Polisi ara” dedi.

Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde, maskesiz kalabalığın market içerisinde 'maske protestosu' düzenlemeye çalıştığı görüldü.

'Maske karşıtı' grup, maske takmadan alışveriş yapamayacaklarını söyleyen kasiyer kadının üzerine yürümeye başladı. Gruptan bir kişi kendilerini uyaran kasiyere yönelik 'Terbiyesiz' diye bağırdı.

Grupta öne çıkan bir adam kasiyere “Arkadaşlar bu bayandan şikâyetçiyim, ara polis gelsin ara” dedi.