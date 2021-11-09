ABD'li aşı karşıtı siyasetçiler Minik Kuş'u komünistlikle 'suçladı'

Susam Sokağı sakinlerinden Minik Kuş'un bir yayında aşı olduğunu açıklaması üzerinde ABD sağı Minik Kuş ve Susam Sokağı'nı hedef göstermeye başladı. Senato ve Temsilciler Meclisi'nden Cumhuriyetçiler de bu koroya öncülük etmekte çok geç kalmadı.

Hafta sonu CNN'de, çocuklara ve ebeveynlere yönelik Covid-19 aşıları üzerine Susam Sokağı karakterlerinin konuk olduğıu özel bir program yayınladı. ABD'nin resmi sağlık kurumu olan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Etme Merkezleri'nin (CDC) şimdi 5 ila 11 yaş arası çocuklara aşı olmasını tavsiye etmesiyle birlikte, aşı karşıtları da ülkenin dört bir yanında seslerini yükseltmeye başladı.

Susam Sokağı 1969'da yayınlanmaya başladığından beri "altı yaşında olan" Minik Kuş'sa daha yeni uygun hale geldiği için aşı olduğunu belirtti. Öte yandan karakteri temsil eden Twitter hesabı da aşı olduğunu açıkladı.

Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz Minik Kuş'u “hükümet propagandası” yapmakla suçlarken, Fox News yazarı Lisa Boothe, bunun “çocukların beyinlerinin yıkaması” olduğunu iddia etti.

Arizona Senatörü Wendy Rogers'sa lafı dolandırmadan doğrudan "Minik Kuş bir komünisttir." açıklamasında bulundu.

Big Bird is a communist. — Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) November 7, 2021

Newsmax sunucusu Eric Bolling'se Pazartesi günü sadece Minik Kuş'un değil tüm Susam Sokağı'nın "bir avuç komünist" olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.

Bolling, 2017'de cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili bir iç soruşturmanın ardından gene sağcı bir yayın organı olan Fox News'daki işinden atılmıştı.

Bolling, “Size 15 yıl önce Susam Sokağı'nın bir avuç komünist olduğunu söylemiştim! Ve bunu bir kez daha kanıtlıyorlar" diyerek “Yine, bu değerlendirmenin arkasındayım" ifadelerini kullandı.