MASAK'tan 'ivedi' başlıklı rapor: Fenomenlerin ifadesi ve malvarlığı bilgisi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin ve Dilan Polat’ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheliyse adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat’ın 2019 yılında Dubai'den paylaştığı fotoğrafta bulunan sosyal medya ünlülerinin mal varlıklarına el konularak, 12 şirkete kayyım atanmasına karar verilmişti.

İvedi başlıkla rapor

DHA'nın haberine göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca Başsavcılığa ‘İvedi’ başlıklı rapor gönderildi.

Başsavcılık rapora göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazarak şüpheliler Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan'ın gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınmasını istedi.

Başsavcılık, MASAK raporunda tespiti yapılan malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin ikmalen çok ivedi şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi istedi.

Dilan Polat'ın 'enerci'sinin kaynağı ne?

Lüks araçlar, altın tozlu kahveler, gül dolu havuzlar, bir günde harcanan yüz binlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesi, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.

soL TV, Polat ailesinin zenginleşmesinin perde arkasını işlemişti.