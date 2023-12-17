Kara para aklama soruşturması devam ediyor: 'Fenomenlerin iş yerlerinin hızlı satışı gündemde'

Soruşturmalar ve incelemeler kapsamında sosyal medya ünlülerinin el konulan mal varlıklarının ve işletmelerinin akıbetinin ne olacağı gündemdeki yerini korurken, ilgili bakanlıkların el konulan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızla satılması için düğmeye bastığı iddia edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ilgili bakanlıklar ve yöneticiler, söz konusu durum hakkında değerlendirme yaptı.

Toplantılarda, el konulan mal varlıklarından güzellik salonları, eğlence merkezleri gibi "özellik arz edenlerin" hemen satışının önünü açmaya yönelik formüller üzerinde duruldu. Öncelikli olarak mevcut yasa ve uygulamalar çerçevesinde hemen satışın sağlanıp sağlanamayacağının değerlendirildiği belirtildi. TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile söz konusu satışın mümkün olabilmesi halinde "hızlı satış" hayata geçirilecek.

Mevcut mevzuat hızlı satışa olanak tanımazsa bu kez yasal düzenleme gündeme gelecek. Güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerleri "özellik arz eden yerler" başlığı altında toplayıp hızla satılmalarına olanak tanıyacak yasal bir düzenleme yapılacak. Bu arada, TMSF şu anda kayyım atanan şirketleri belli koşullarla tasfiye edebiliyor ya da satabiliyor. Elde edilen gelir bir hesapta nemalandırılarak tutuluyor. Kişilerin aklanması halinde bu paranın iadesi sağlanıyor.

Dilan Polat'ın 'enerci'sinin kaynağı ne?

Lüks araçlar, altın tozlu kahveler, gül dolu havuzlar, bir günde harcanan yüz binlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesi, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.

soL TV, Polat ailesinin zenginleşmesinin perde arkasını işlemişti.