Dilan Polat’ın Dubai fotoğrafındaki fenomenlerin şirketlerine kayyım atandı

Dilan Polat 'ın 2019 yılında Dubai'den paylaştığı fotoğrafta bulunan sosyal medya ünlüleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş ve bazılarının mal varlığına el konulmuştu.

Gazeteci Murat Ağırel, Polat davasına dahil edilen 12 isme ait şirketlere kayyım atandığını duyurdu.

Kayyım atanan şirketler şöyle:

Yiğit Sosyal Medya Ticaret Limited Şirketi

Şereofoğlu Güzellik Hizmetleri İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Zerart Güzellik Kozmetik Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İleida Kozmetik Limited Şirketi

İST Güzellik Kozmetik Limited Şirketi

FM Tanıtım Reklam Kozmetik Limited Şirketi

FSM Tanıtım Reklam Kozmetik Tekstil Otomotiv Sanayi Limited Şirketi

FSM Gıda Turizm İnşaat Sanayi Limited Şirketi

Hacıbaşar Gıda İnşaat Turizm Sanayi Limited Şirketi

Fitalive Gıda Bitkisel Sağlık ve Bakım Ürünleri Limited Şirketi

KEO Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi

Ne olmuştu?

Fotoğraftaki masada bulunan isimlerin Dubai ve Gürcistan ziyaretleri sonrasında güzellik merkezi açmaları ve zenginleşmeleri dikkat çekmişti.

Masadakilerden İleyda-Tolunay Topal, Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinden birinin şubesini işletiyordu. Topal çiftinin sosyal medya hesaplarında 2018 yılından sonra artan lüks paylaşımları dikkat çekiyor.

Masada bulunan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çifti ise Dilan Polat'a ait, Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubelerini işletiyor. Bu kişiler de diğerleri gibi 2017 yılından sonra bir anda zenginleşti.

Masadaki Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit'in de Dilan Polat'ın Bakırköy ve Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldıkları kaydediliyor. Onlar da 2018'e kadar normal bir hayat sürerken, bir anda servete sahip olanlardan.

Fotoğraftaki bir diğer çift Kenan-Eylül Öztürk ise hazırladıkları skeçlerle popülerleşti. Çift daha sonra güzellik ve tırnak bakım merkezleri açarak ABD'ye yerleşti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmuştu.