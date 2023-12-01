Dilan Polat’ın Dubai fotoğrafındaki fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

Polat çifti için çalışıyorlardı

Fotoğraftaki masada bulunan isimlerin Dubai ve Gürcistan ziyaretleri sonrasında güzellik merkezi açmaları ve zenginleşmeleri dikkat çekmişti.

Masadakilerden İleyda-Tolunay Topal, Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinden birinin şubesini işletiyordu. Topal çiftinin sosyal medya hesaplarında 2018 yılından sonra artan lüks paylaşımları dikkat çekiyor.

Masada bulunan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çifti ise Dilan Polat'a ait, Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubelerini işletiyor. Bu kişiler de diğerleri gibi 2017 yılından sonra bir anda zenginleşti.

Masadaki Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit'in de Dilan Polat'ın Bakırköy ve Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldıkları kaydediliyor. Onlar da 2018'e kadar normal bir hayat sürerken, bir anda servete sahip olanlardan.

Fotoğraftaki bir diğer çift Kenan-Eylül Öztürk ise hazırladıkları skeçlerle popülerleşti. Çift daha sonra güzellik ve tırnak bakım merkezleri açarak ABD'ye yerleşti.