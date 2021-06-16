'Martı' 58 yıl önce bugün fezaya uçmuştu

1963'te bugün, tekstil işçisi Valentina Tereşkova, Vostok VI aracıyla 48 dünya yörüngesini tamamladı. O hâlâ uzaya tek başına uçan tek kadın.

26 yaşındaki Tereşkova üzerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin baş harfleri kazınmış turuncu tulumuyla gezegenimizin dışına çıkar çıkmaz, Vostok IV'nın kapsülünden dünyaya ilk olarak şu mesajı yollamıştı:

"Ben Çayka , ben Çayka, ufku gördüm. Açık mavi, güzel bir şerit. İşte bu dünya. Ne kadar da güzel! Her şey çok iyi gidiyor"

"Yaşasın İlk Kadın Kozmonot!"

Tereşkova'nın babası daha kendisi iki yaşındayken Alman işgalcilere karşı anayurdunu savunurken öldürülmüş bir çiftçiydi. Annesi Elena Fyodorovna Tereşkova'ysa bir tekstil işçisiydi.

Tereşkova Vostok VI'yla uzaya çıkmadan önce tekstil işçiliğinde çalışıyor. Komünist gençlik örgütü Komsomol'a üye olan Tereşkova daha 22 yaşındayken bulunduğu şehirde bir havacılık kulübüne katılarak paraşütle atlamayı öğreniyor. Burada da "Tekstil Fabrikası İşçileri Paraşüt Kulübü"nu kuran Tereşkova daha sonra kozmonot seçmelerine katılıyor.

Tereşkova, uçuştan kısa süre önce

26 yaşında 16 Haziran 1963 yılında uzaya uzaya çıkan "Martı" lakaplı Tereşkova, 70 saatten uzun süre dünyanın çevresinde 48 tur atıyor.

Tereşkova Vostok VI'nın içinde

Vostok VI'yla uzaydaki ilk uçuşuyla tüm dünyanın tanıdığı Tereşkova, 1967'de Yaroslavl Yüksek Sovyeti, 1966-1974 yıllarında Sovyetler Birliği Yüksek Konseyi üyeliğiyle birlikte Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliği yapıyor.

Tereşkova, gezegenine döndükten sonra

1968'de Sovyet Kadınları Komitesi'ne katılan Tereşkova 1977 yılında aynı komitenin başkanlığını da yapıyor. Ayrıca 1975 yılında Meksika'da düzenlenen BM konferansına Sovyetler Birliği temsilcisi olarak da katılan Valentina Tereşkova SSCB uzay programında mühendis olarak da çalışıyor.

84 yaşındaki Tereşkova hâlâ uzaya giden en genç kadın ünvanının koruyucusu.