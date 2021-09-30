Marsilya, Galatasaray maçında tribünlerde gerginlik yaşandı.
İki takım taraftarları birbirlerine meşale atarken, oyuncular ve teknik kadrolar kendi tribünlerini sakinleştirmeye çalıştı.
Maç, 7-8 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Marsilya-Galatasaray maçı tribündeki olaylardan dolayı durdu
Marsilya, Galatasaray maçında tribünlerde iki takım taraftarları birbirlerine meşale attı
Haber Merkezi
Marsilya, Galatasaray maçında tribünlerde gerginlik yaşandı.
İki takım taraftarları birbirlerine meşale atarken, oyuncular ve teknik kadrolar kendi tribünlerini sakinleştirmeye çalıştı.
Maç, 7-8 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.