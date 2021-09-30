Marsilya-Galatasaray maçı tribündeki olaylardan dolayı durdu

Marsilya, Galatasaray maçında tribünlerde iki takım taraftarları birbirlerine meşale attı

Haber Merkezi

Marsilya, Galatasaray maçında tribünlerde gerginlik yaşandı.

İki takım taraftarları birbirlerine meşale atarken, oyuncular ve teknik kadrolar kendi tribünlerini sakinleştirmeye çalıştı.

Maç, 7-8 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

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