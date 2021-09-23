La Liga Başkanı'ndan futbol sistemine eleştiri: 8 yerine 10 Ferrari almaları için mi çalışacağız?

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas dünya medyasının bazı temsilcilerine video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
Sputnik'in haberine göre Dünya futbolunda mevcut sistemin büyük kulüplerin hep daha fazla kazanması üzerine kurulu olduğunu ve bunun değiştirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Tebas, FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir yapma düşüncesini, Avrupa Süper Ligi girişimini ve UEFA Finansal Fair Play kurallarını eleştirdi: