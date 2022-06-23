Marmaris'te yangın devam ediyor: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da gelecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki yangına 2 bin 600 personelle müdahale edildiğini, hava araçlarının sayısının ise 41'e yükseldiğini belirterek, “4 Temmuz’da gece görüşlü 10 helikopteri envanterimize katmış olacağız” dedi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangınlara müdahale amacıyla gece görüşlü helikopter desteği istediklerini, ancak envanterde olmadığı yönünde yanıt aldıklarını söylemişti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci daha önce yaptığı açıklamada, "Yukarıdan baktığımızda bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu ama şu anda bulunduğumuz mevki tabii ki birazcık kritik" demiş, ilerleyen saatlerdeyse orman yangınının rüzgar ve sıcaklık sebebiyle yeniden alevlendiğini söylemişti.

'Kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir durum da yok'

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Marmaris yangını dün saat 20.00’da başladı. İlk müdahale 20.10’da yapıldı. Dünkü şartlar, sabaha kadar normaldi. Şiddetli rüzgar yangının büyümesine neden oldu. Sabah 20 helikopter 14 uçağımız vardı. İlave olarak Jandarma ve Hava Kuvvetlerimizin desteği ile hava araçlarımızın sayısı 41’e ulaştı. Karadan müdahale araçlarımız yeterli.

Gelen ekipler buraya gezmek dolaşmak için gelmedi. Yangında 1100 orman personeli olmak üzere 2 bin 600 personel görev yapıyor. TOMA’lar, iş makinelerimiz, araç gereç sayısında yetkinliğimiz var. Orman Genel Müdürlüğü tarafından eğitilmiş 462 kişiden oluşan orman gönüllülerimiz var.

Kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir durum da yok. Sahada arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yarın kaldığımız yerden iki lokasyon olarak belirlediğimiz noktalarda yangını kontrol altına alacağız."

'Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da gelecek'

Gece görüş kameralı helikopterler var. Dünyada bu araçları yapıp pazarlayan birkaç firma var, biz on tane gece görüş helikopterimizi 4 Temmuz’da envanterimize katmış olacağız"

151 kişi tahliye edildi

Bakan Kirişci, yangının 200 hektarın üzerinde bir alanda etkili olduğunu, tedbir amaçlı 51 hanede 151 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini sözlerine ekledi.