Bakandan Marmaris açıklaması: Bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu

Muğla Marmaris'te yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün aktardığına göre, yangına karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye gitti. Soylu ile havadan incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Kirişci, yangını çıktığı andan itibaren Ankara’da takip ettiklerini, çalışmaları yerinde görmek amacıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bölgeye gittiklerini söyledi.

Bakan Kirişci, “Yukarıdan baktığımızda bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu ama şu anda bulunduğumuz mevki tabii ki birazcık kritik. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor” diye konuştu.