Marmaris Belediye Başkanı: Gece görüşlü helikopter desteği istedik, envanterde yokmuş

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'te 24 saat boyunca kontrol altına alınamayan orman yangınları hakkında açıklama yaptı. Mehmet Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, yangının halen kontrol altına alınamadığını belirterek, "Bugün ise ekiplerin müdahalesine rağmen alevler rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalar yine karadan devam edecek. Zor bir gece daha bizi bekliyor. Sizlere müjdeli haberler vermek umuduyla tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum" dedi.