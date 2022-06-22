Marmaris'te son durum: 1439 futbol sahası büyüklüğünde alan yangından etkilendi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'te dün akşam çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Gürün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangın Okluk Koyu, Çubucak ve Hisarönü bölgelerinde olmak üzere 3 noktada ilerliyor. Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 1028 hektarlık (1439 Futbol Sahası) bir alanın etkilendiğini tespit etmiş durumdayız" dedi. Belediyenin hesabından da yangına havadan ve karadan yoğun müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Dün akşam "Bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu" diyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yse yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yangın için "Sabotaj olma ihtimali yüzde 90'larda" demişti.