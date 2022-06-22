Marmaris'teki yangın sürüyor: 'Sabotaj olma ihtimali yüzde 90'larda'

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bördübet mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için müdahale sürerken, yangının kontrol altına alınamadığı bazı evlerin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Halk TV'de yayınlanan Şule Aydın'la Kayda Geçsin programına bağlanan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Özellikle yüksel noktalarda müdahale maalesef yok. Çalışmalar yoğun bir şekilde ama henüz kontrol altına alınmış değil. Rüzgar hâlâ devam ettiği için olumsuzluk devam ediyor" dedi.

'Sabotaj olma ihtimali var'

Gazeteci Murat Ağırel'in yangının 3 farklı noktada başlatıldığına ilişkin sorusuna ise Oktay, "Evet bize gelen bilgi de bu yönde. 3 farklı noktada çeşitli görgü tanıklarının olduğu söyleniyor. Sabotaj olma ihtimali yüzde 90'larda" dedi.

Marmaris Belediyesi hesabından son yapılan paylaşımda da "Hepimiz, güzel haberler verebilmek için günün ilk ışıklarıyla başlanacağı açıklanan havadan müdahaleyi bekliyoruz" denildi.