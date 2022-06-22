Şahan Gökbakar'dan 'Marmaris yangını' tepkisi: Bu uçaklar nerede?

Şahan Gökbakar, Marmaris'te akşam üzeri başlayan orman yangınına neden söndürme uçağı ile müdahale edilmediğini sorarak, tepki gösterdi.

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın... Havadan ucakla mudehale edilir mi? EDİLİR! NEREDE UÇAKLAR??? UÇAKLAR NEREDE??? BU YANGIN YINE O KADAR BÜYÜK BIR ALANI YOK EDECEK Kİ!!! YAZIK! KIŞ BOYU BU ANI SÖYLEDİM!!! NEREDE BU UÇAKLAR???"