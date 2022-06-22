Şahan Gökbakar'dan 'Marmaris yangını' tepkisi: Bu uçaklar nerede?

Şahan Gökbakar, Marmaris'te akşam üzeri başlayan orman yangınına neden söndürme uçağı ile müdahale edilmediğini sorarak, tepki gösterdi.
Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın... Havadan ucakla mudehale edilir mi? EDİLİR! NEREDE UÇAKLAR??? UÇAKLAR NEREDE??? BU YANGIN YINE O KADAR BÜYÜK BIR ALANI YOK EDECEK Kİ!!! YAZIK! KIŞ BOYU BU ANI SÖYLEDİM!!! NEREDE BU UÇAKLAR???"
Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın... Havadan ucakla mudehale edilir mi? EDİLİR! NEREDE UÇAKLAR??? UÇAKLAR NEREDE??? BU YANGIN YINE O KADAR BÜYÜK BIR ALANI YOK EDECEK Kİ!!! YAZIK! KIŞ BOYU BU ANI SÖYLEDİM!!! NEREDE BU UÇAKLAR??? pic.twitter.com/BjPkN2D2pr— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) June 21, 2022