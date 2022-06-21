Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA'nın aktardığına göre, ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Orman Genel Müdürlüğü yangınla ilgili açıklamada bulundu. Müdürlük, şu bilgileri aktardı:

"Muğla / Marmaris'te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın Kahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor."

Marmaris Belediye Başkanı'ndan açıklama

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Değerli hemşehrilerim, Akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz. Maalesef ki en büyük olumsuzluğumuz rüzgarın oldukça şiddetli olması. Tüm ekipler; belediye, orman müdürlüğümüz, itfaiye herkes teyakkuz durumunda ama dediğim gibi rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Hava kararmadan yapılan havadan müdahale maalesef şu anda yapılmıyor. Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi. Yoksa yine bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Yetkililerin bu çağrımızı bir an önce duymasını bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı'ndan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor." açıklamasında bulundu.