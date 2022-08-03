Marmaris'te Kızılbük davasında karar çıktı: Sinpaş davayı kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin "çevresel etki değerlendirmem (ÇED) gerekli değildir’ kararının iptali için açılan davada gerekçeli karar çıktı. Mahkeme kararın iptaline karar verdi.

Kararda, projenin otel ve konut projelerini bir arada kapsamasından dolayı ÇED'den muaf tutulamayacağı belirtildi.

Karar sonrası Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, "Sinpaş Çed davasını kazandık. Yarın saat 13.00'te İçmeler Belediye Binasının önünde toplanıp Sinpaş'a gidiyoruz. Hukuk uygulansın, ruhsatlar derhal iptal edilsin" açıklamasında bulundu.

Sinpaş'ın Marmaris talanı davası

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satıldı. 1988 yılında Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başladı.

Fakat 550 oda, bin 100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durdu.

Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye bin 400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurdu.

Belediye imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti. Muğla Valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Kızılbük Thermal Resort Otel ve Devremülk projesi için verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için Eylül ayında Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerince, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.