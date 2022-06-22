Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bördübet mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için müdahale sürerken, yangın henüz tamamen kontrol altına alınamadı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 20 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale edildiği belirtilirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangın için "Sabotaj olma ihtimali yüzde 90'larda" demişti.