Muğla'da Marmaris’in merkezindeki Turunç bölgesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı.
Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatılmıştı.
Turunç
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Marmaris’in merkezinde Turunç bölgesinde yangın
Marmaris’in merkezindeki Turunç bölgesinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor.
Haber Merkezi
Muğla'da Marmaris’in merkezindeki Turunç bölgesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı.
Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatılmıştı.
Turunç