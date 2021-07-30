Marmaris’in merkezinde Turunç bölgesinde yangın

Marmaris’in merkezindeki Turunç bölgesinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor.

Haber Merkezi

Muğla'da Marmaris’in merkezindeki Turunç bölgesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı.

Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatılmıştı.

Turunç

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Yangında köy köy dolaşıp dayanışmayı örgütlüyorlar

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Yangının büyümesi üzerine Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı