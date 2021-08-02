Marmaris Belediye Başkanı: Hisarönü yanıyor, alevler yerleşim yerlerine kadar geldi, acil havadan destek şart!

Muğla Marmaris Belediyesi sosyal medya hesabından video paylaşılarak hava desteği istendi.

Haber Merkezi

Muğla Marmaris Belediyesi, yangınların kontrolden çıktığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından hava desteği "MarmarisYanıyor" etiketiyle istendi.

GÜNCELLEME: 18.05

Marmaris Belediyesi, "Delikyol'da vatandaşlar elleriyle yangını söndürmeye çalışıyor" diyerek bir video paylaştı. Videoda yurttaşlar, "Hava desteği yok, acil uçak lazım buraya. Kaçamıyoruz şu an buradan, yangının içerisinde kaldık" diyor.

Belediye, "Hisarönü yanıyor! Acil havadan destek şart! Çığlıkları duyun artık!" paylaşımını yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Hisarönü yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar geldi, evler tahliye ediliyor. Acil havadan destek şart! Çığlıkları duyun artık!" diye yazdı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, 'Ateşin önünde duramıyorsunuz. Lütfen hava desteği istiyoruz, yoksa durum çok ciddi' demişti.

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Bodrum Belediye Başkanı: Acil hava desteği şart, durum çok ciddi, artık bundan sonra gidiyoruz