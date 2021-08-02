Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgedeki yangınların kontrolden çıktığını ve bir an önce hava desteği sağlanması gerektiğini söyledi.
Çiftlik Çukurgöl bölgesinde olduğunu belirten Aras,
Aras şunları söyledi:
Haber Merkezi
Bodrum Belediye Başkanı: Acil hava desteği şart, durum çok ciddi, artık bundan sonra gidiyoruz
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Ateşin önünde duramıyorsunuz. Lütfen hava desteği istiyoruz, yoksa durum çok ciddi' dedi.
Haber Merkezi
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgedeki yangınların kontrolden çıktığını ve bir an önce hava desteği sağlanması gerektiğini söyledi.
Çiftlik Çukurgöl bölgesinde olduğunu belirten Aras,
Aras şunları söyledi: