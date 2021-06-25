Marmaray'da müzik yapan gençlere 'rahatsız ediyorsunuz' müdahalesi ters tepti

Bugün İstanbul Marmaray hattında güvenlikler müzik yapan öğrencilere "rahatsız ediyorsunuz" diyerek engel olmaya çalıştı.

Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme İstasyonu mevkinde hareket eden trende öğrencilerin geçim için müzik yaptığı sırada güvenliklerin trene girip "müzisyen avına" çıkmalarının ardından öğrenciler müzik yapmayı bıraktı. soL'un ulaştığı müzisyen U.A. güvenliğin kendilerini bulamayınca trenden indiğini, ancak trenin sonraki durağa varmadan önce rayın ortasında durduğunu aktardı.

Yolcuların tepkisi üzerine güvenlik müzisyenleri rahat bırakmak zorunda kaldı.

'İnmezseniz sizin için daha kötü olacak'

Bir sonraki durağa kadar müzik çalmadıklarını aktaran U.A., güvenlik gidince tekrar müzik çalmaya başladıklarını belirtirken trenin sonraki durakta durmasıyla birlikte 5-6 güvenliğin içeri girip kendilerini hırpalayarak trenden çıkartmaya kalkıştıklarını aktardı. U.A., olayı şöyle anlattı:

"5-6 tane güvenlik girdiler birisi sen gel dedi kolumdan tuttu tehditkar ve sert bir şekilde yaklaştı, sonra kolumdan tutan güvenlik, arkadaşımı da eliyle göstererek diğer güvenliklerin onu 'almasını' söyledi. Bağırdılar ve inmezsek 'bizim için daha kötü olacağını' söylediler."

Yolcular güvenliği kovdu, müzisyenlere sahip çıktı

Güvenlikler daha sonra öğrencileri "polis çağırmakla" tehdit ederken o esnada Marmaray'da bulunan yurttaşlar güvenlikleri dışarı atarak müzisyenleri korudu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilan ettiği geceyarısından sonra müzik yasağına yönelik, güvenliklerin bugün öğrencilere söylediği ifadelere benzer bir şekilde "kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" demişti.