İstanbul'da Marmaray seferinde arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle seferin durması sonucunda yolcular yaklaşık yarım saat mahsur kaldı.
Arızanın giderilmesi üzerine Marmaray'da 13.30 itibariyle trafik yeniden başladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Marmaray'da arıza
İstanbul'da Marmaray seferinin arıza sonucu durması üzerine yolcular yaklaşık yarım saat mahsur kaldı.
Haber Merkezi
İstanbul'da Marmaray seferinde arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle seferin durması sonucunda yolcular yaklaşık yarım saat mahsur kaldı.
Arızanın giderilmesi üzerine Marmaray'da 13.30 itibariyle trafik yeniden başladı.