Marmara'ya fırtına uyarısı: Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın saat 09.00'dan Pazar günü saat 06.00'ya kadar Marmara Bölgesi'nde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova çevrelerindeyse kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre, yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.