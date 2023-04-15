Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj geri mi dönüyor?

2021'de Marmara Denizi başta olmak üzere birçok noktayı etkisi altına alan deniz salyası yani "müsilaj"a benzer görüntüler bu sabah İstanbul Kadıköy Caddebostan sahilinde kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, sahile gelerek gözlem yaptı.

Prof. Dr. Gazioğlu, "Beklediğimiz bir hadise, bu mevsimde biz müsilajın olmasını bekliyoruz. Geçen seneler kadar masif bit kütle oluşturmayabilir çünkü şartlar biraz farklı gelişti. Şu anda ortam besin tuzlarıyla dolu, yakın zamanda yağışlar gerçekleşti ve hava birden bire ısındı. Tabiatta nasıl bitkiler uyanıyorsa denizin içindeki canlılar da uyanıyor. Bu anlamda gördüğümüz kütleler müsilaj olabilir, görseller ilk hallerine yönelik çok yakın" dedi.

'Pek çok yapıyı tüketiyor'

Durumun sürekli takip edilmesi gereken Gazioğlu, "Geçen seneki talihsizlik şu oldu, masif kütle uzun süre varlığını devam ettirdi. Geçtiğimiz yıllarda da oluyordu ama 3-4 gün sonra dağılıyordu. Denizdeki oksijen geçirgenliği üzerine müsilaj çok etki ediyor, ortamdaki pek çok yapıyı tüketiyor. Üzerinde taşıyor, olmayacak canlıların farklı noktalara taşınmasına sebebiyet veriyor" şeklinde konuştu.

Denizin şu an besin tuzları açısından zengin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gazioğlu, "Yağmurlar da besin tuzlarının taşınmasına sebebiyet verdi. Baharın gelmesiyle canlanan tabiat emarelerini gösteriyor. Ortam sağlıklı olmayınca bazı türler çok aktif hale geliyor. Bu hadise de buna yönelik. Bazı türler çok hazırdı ve birden bire ürediler. Son 2 saatte sistem çok aktif, o görüntüler görülmüyor. İnsan eliyle toplanabilecek bir kütle yok. Tabiat kendi dağıttı, tabiat şu an kendi kendini restore edebiliyor. Alg patlaması var. Müsilaj da tek bir canlı değil, kombinasyon. Bu alg patlaması da bunlardan biri. Alg patlaması da müsilaja dönüşebilir. Örnek alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.