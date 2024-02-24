Marmara'da batan gemide aramalar sürüyor: Kayıp mürettebata hâlâ ulaşılamadı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında 15 Şubat saat 06.20'de su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından 2 kişinin cesedine ulaşan ekipler, diğer 4 kişiyi bulmak için aramaların 10. gününde çalışmalarına devam ediyor.

Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışları "TCG Akın Gemisi"nden yapılırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi de İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yaparak kayıp mürettebatın izini arıyor.

Açıklamaya göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları ve AFAD ekiplerinden yaklaşık 700 kişi, havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.

Ayrıca bölgede bulunan yaklaşık 30 balıkçı teknesi de aramalara destek veriyor.

Ne olmuştu?

53 yaşındaki 1250 ton mermer tozu taşıyan 69 metre uzunluğundaki gemi, kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Geminin çok yaşlı olduğuna işaret eden uzmanlar, kâr uğruna böyle gemilerin yüzdürülmesine izin verildiğine dikkat çekmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı ve gemici olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.